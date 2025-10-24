Haberler

Ceyhan'da Muhtara Silahlı Saldırı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Zübeyde Hanım Mahallesi Muhtarı Metin Dündar, makamında kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacaklarından yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Dündar'ın sağlık durumu iyi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Zübeyde Hanım Mahallesi Muhtarı Metin Dündar (47), makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısında bacaklarından yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Emin Civelek Bulvarı'nda bulunan Zübeyde Hanım Mahalle Muhtarlığı'nda meydana geldi. Üzerinde zirai ilaçlama kıyafeti ve maske takılı bir kişi, içeri girerek makamında oturan Muhtar Metin Dündar'a tabancayla ateş açıp kaçtı. Bacaklarından yaralanan Dündar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Dündar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı duyan Ceyhan Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Ulaş ve çok sayıda mahalle muhtarı da hastaneye gelerek, saldırıya uğrayan Muhtar Dündar'a geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
