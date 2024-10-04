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Ceyhan'da Motosiklet Kazası: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Ceyhan'da Motosiklet Kazası: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki lise öğrencisi Nuri Yediç, TIR ile çarpışarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü lise öğrencisi Nuri Yediç (16) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Haydar Aliyev Endüstri Meslek Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Nuri Yediç'in kullandığı 01 AVE 120 plakalı motosiklet, Hasan T. yönetimindeki 01 YZ 619 plaka TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yediç, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü Hasan T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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