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Ceyhan'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Ceyhan'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir motosikletin kontrolden çıkarak bir ağaca çarpması sonucu 29 yaşındaki Muhammed Hasan Ayeş ve 17 yaşındaki Yusuf Örs hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkıp, kaldırımdaki ağaca çarpan motosikletin devrilmesi sonucu Muhammed Hasan Ayeş (29) ve Yusuf Örs (17) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. Kadın kuaförü Muhammed Hasan Ayeş, yanına kalfası Yunus Örs'ü alıp, iddiaya göre markete gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Ayeş yönetimindeki motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, kaldırımdaki ağaca çarptı. Devrilen motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis paketleri sevk edildi. Ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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