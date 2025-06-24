Ceyhan'da Kum Ocağında Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kum ocağında park halindeki kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Hüseyin Yılmaztürk (59) hayatını kaybetti. Olay, toprak kayması nedeniyle meydana geldi ve soruşturma başlatıldı.
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kum ocağında devrilen park halindeki kamyonun sürücüsü Hüseyin Yılmaztürk (59), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.30 sıralarında D-400 kara yolu Yılankale mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; kum ocağı sahasında park halindeki 01 BAG 369 plakalı iş kamyonu, oluşan toprak kayması nedeniyle devrildi. Çevredeki çalışanların bildirmesi sonrası olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonun kupasında sıkışan şoför Hüseyin Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaztürk'ün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel