Ceyhan'da Komşu Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı, 7 Gözaltı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan silah, bıçak ve sopalı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu iki ailenin gençleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, kavgada sopa ve bıçak darbeleriyle yaralanan 3 kişi Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına sert cisimle darbe alan Süleyman A., acil serviste yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.

Öte yandan, tüfekle çevreye ateş açtığı belirlenen ve olaya karıştığı değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),