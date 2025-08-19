Ceyhan'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü E.D., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
