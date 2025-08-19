Ceyhan'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü E.D., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan aranan E.D'yi operasyonla yakaladı.

Hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Güncel
