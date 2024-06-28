Ceyhan'da Kamu Arazi Tahsisi İddiasıyla 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, kamu arazilerini usulsüz yollarla tahsis edilerek haksız menfaat sağladıkları iddiasıyla mahalle muhtarı ile 3 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı Milli Emlak Müdürlüğü görevlileri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte hareket edip, hazine arazilerini usulsüz yollarla tahsis ederek menfaat temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda ekiplerin, eş zamanlı operasyonunda 1 muhalle muhtarı ile 3 kamu görevlisinin de aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada 2 ruhsatsız tabanca, 23 dolu fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği, 57 bin 150 TL,1505 euro ve 1565 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.