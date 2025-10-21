Haberler

Ceyhan'da İtfaiye Araç Devrildi: İki Personel Yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir evdeki yangına müdahale eden itfaiyeye ait arazöz dönüş yolunda devrildi. Olayda iki itfaiye eri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kurtpınar Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra 2 arazöz ve 1 su tankı sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle tek katlı evdeki yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından merkeze dönmek üzere yola çıkan 01 BT 461 plakalı arazöz aynı mahallede şarampole devrildi.

Yaralanan iki itfaiye eri, ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

