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Ceyhan'da Hint Keneviri Ekimine Suçüstü Operasyonu

Ceyhan'da Hint Keneviri Ekimine Suçüstü Operasyonu
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarma, gizli kamera ile izlediği bölgede 712 kök Hint keneviri ele geçirdi ve bir şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Hint keneviri ekimi yapıldığı belirlenen bölgeye gizli kamera kuran jandarma, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Bölgede 712 kök Hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

İl ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ağaçlık alanda yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu üretimi için Hint keneviri ekilen bölgeyi tespit edip, gizli kamera kurarak takibe başladı. Özel güvenlik görevlisi şüphelinin, kazma kürekle bölgeye geldiğini tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Şüpheli suçüstü yakalanırken, o anlar da takip için kurulan kameraya yansıdı. Bölgede araştırma yapan ekipler 712 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haber: Ceyhun ÖZER-Kamera: CEYHAN,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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