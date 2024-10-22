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Ceyhan'da Helikopter Destekli Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı

Ceyhan'da Helikopter Destekli Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, düzenlenen helikopter destekli operasyonla yakalandı. Şafak vakti yapılan baskınlarda, 'Yağma', 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu' gibi suçlardan aranan şüpheliler gözaltına alındı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, helikopter destekli operasyonla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Yağma', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu' suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopter ve özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 17 ekip ile belirlenen adreslere baskın yapan polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorguya alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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