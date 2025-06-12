Ceyhan'da Fırın Ustasına Tabancalı Saldırı

Ceyhan'da Fırın Ustasına Tabancalı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir fırın ustası, otomobiline binerken kar maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Barış Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde fırın ustası Barış Yılmaz (33), otomobiline bindiği sırada kar maskeli kimliği belirsiz iki kişinin gerçekleştirdiği tabancalı saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Bir pastanede fırın ustası olarak çalışan Barış Yılmaz, iddiaya göre, 01 AGE 380 plakalı otomobiline bindiği sırada yanına yaklaşan motosikletli, kar maskeli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Yılmaz kanlar içerisinde yığılırken, şüpheliler motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı

Ordu alarmda! ABD, o ülkedeki büyükelçiliğini tahliye ediyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest

Ferdi Zeyrek soruşturmasında gözaltına alınanlarla ilgili karar
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor

İsrail'in alıkoyduğu gemideydi! Türk aktivistin akıbeti belli oldu
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı

Galatasaray, Leroy Sane'yi transfer ettiğini açıkladı
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de iç savaş sesleri! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti

Gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.