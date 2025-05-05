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Ceyhan'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Ceyhan'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine ciddi zararlar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası başlayan dolu, çiftçileri endişelendirdi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından ilçede saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Elmagölü, Mercin, Ekinyazı ve Hamdilli mahallelerinde ceviz büyüklüğünde düşen dolu taneleri çiftçiyi tedirgin etti. Şiddetli yağışı cep telefonuyla görüntüleyen bir kadın, "Gitti güzelim biberlerim, ürünlerim, güllerim" dedi. Zarar tespit çalışmalarının, yağış sonlandıktan sonra başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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