Ceyhan'da Devrilen Cipin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen cipin sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen cipin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, Çokçapınar Mahallesi'nde narenciye bahçesine devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
