Ceyhan'da Başbaş Ata Çarpan Otomobilin Kazası Güvenlik Kamerasında
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobilin bulvarda koşan başıboş ata çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazanın ardından yola savrulan sahipsiz at olay yerinden uzaklaştı. Kazaya karışan otomobil ve diğer araçlarda hasar meydana geldi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobilin bulvarda koşan başıboş ata çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, İbrahim Mete Bulvarı'nda koşan başıboş ata çarptı.
Kazanın ardından yola savrulan sahipsiz at, daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.
Ata çarpan otomobilin yanı sıra bulvardaki bazı araçlarda da hasar meydana geldi.
Öte yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel