Ceyhan Belediyesi Vatandaşları Aşure Etkinliğinde Buluşturdu

Ceyhan Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure etkinliğinde vatandaşları bir araya getirdi. Belediye Başkanı Hülya Erdem, birlik ve beraberlik mesajı vererek aşureyi paylaşanlara teşekkür etti.

Ceyhan Belediyesi, vatandaşları Ceyhan Kent Meydanı'nda düzenlenen aşure etkinliğinde bir araya getirdi. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Ceyhanımızda birlik ve beraberlik, soframızda bolluk ve bereket var. Aşuremizi paylaşan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.

Ceyhan Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Ceyhan Belediyesi Kadın Eli ekibinin hazırladığı aşureyi paylaşan Ceyhanlılar, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Aşureleri Ceyhanlı ailesiyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Başkan Erdem, şöyle konuştu:

"Bu topraklarda yaşanan acıları unutmamız mümkün değil. Kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ülkemizde barışın egemen olmasını ümit ediyoruz. Dünyadaki savaşların sona ermesini diliyoruz. Aşure Günü etkinliğimiz vesilesiyle Muharrem ayında Yas-ı matem oruçlarını tutan, dualarını eden tüm canlarımızın dualarının Hak katında kabul olmasını diliyoruz."