Ceyhan Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı

Ceyhan Belediyesi, kent genelinde temizlik ve bakım-onarım çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçeyi daha yaşanabilir ve temiz bir hale getirmek için kararlı olduklarını belirtti.

Ceyhan Belediyesi, kent genelinde temizlik seferberliği başlattı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Ceyhan'ımızı daha yaşanabilir, huzurlu, tertemiz, güler yüzlü bir ilçe yapmaya kararlıyız" dedi.

Ceyhan Belediyesi ekipleri, kent genelinde temizlik ve bakım-onarım çalışmalarına devam ediyor. Modernevler, Namık Kemal Mahallesi, Afetevleri, Cumhuriyet Mahallesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki ağaç budama, peyzaj çalışması, ot biçme ve ilaçlama gibi çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Erdem, "Çevreyi koruyacağız, gelecek nesillerin hafızasına temiz bir Ceyhan bırakacağız. İlçemizin tüm mahallelerinde belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz temizlik seferberliğimiz hız kesmeden devam edecek" diye konuştu.

Erdem, Ceyhan'a nefes aldıran alanlara ve parklara sahip çıkacaklarını, belediye ekiplerini bu yolda yalnız bırakmayan hemşerilerini yanlarında görmekten mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.