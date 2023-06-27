Ceyhan Belediyesi, Deprem Anma Toplantısı Düzenledi

Ceyhan Belediyesi, 27 Haziran 1998 tarihli Ceyhan Depremi'nin 25. yılı nedeniyle anma toplantısı düzenledi. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Ceyhan ilçesinin acilen bir konteyner kente ihtiyacı var. Çünkü son depremlerde büyük oranda olumsuz etkilendik. İlçemizde artçı sarsıntılar korku salmaya devam ediyor. Daha büyük acılar yaşanmaması için devletin acilen ilçemizde depreme karşı karargah kurması gerekiyor" dedi.

Ceyhan Depremi'nin 25. yılı nedeniyle Ceyhan Deprem Anıtı önünde anma toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Başkan Erdem, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu bilerek hareket etmekten başka çaremiz yok. Depremi önleyemeyiz ama deprem nedeniyle ölümleri en aza indirmek mümkün. 20 saniye içerisinde bin 500'den fazla insanımız da yaralanırken 9 bin 271 bağımsız bina yıkıldı. Depremin üzerinden tam 25 yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi büyük, depremin yıkıcılığı hayatımızın hep bir köşesinde duruyor. İçimiz buruk, gözlerimiz dolu. Unutulması mümkün olmayan acılarımıza ne yazık ki yenileri ekleniyor. Daha çok yıkılıyoruz, daha çok acı çekiyoruz. Daha çok ölüyoruz. Ceyhan Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybeden 145 vatandaşımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Acılarımız katmerli diyoruz çünkü 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 60 bine yakın vatandaşımızı toprağa verdik. Yüz binlerce insanımız da yaralandı. Depremin ekonomik boyutunu hiç saymıyorum bile. Neden ölüyoruz, neden topyekün önlem alamıyoruz? Devlet-yerel yönetimler, vatandaş eliyle bu yıkımı durdurmamız mümkün elbette. İmar düzenlemelerini depreme uygun yapmak zorundayız. Türkiye'de inşaat, yapım onarıma dair ne varsa deprem gerçeği göz önüne alınarak hareket edilmelidir.

Ceyhan'ımızda durumun çok da iç açıcı olmadığını söylemem gerekiyor. 6 Şubat depremlerinden sonra yaptığım çağrıyı bir kez daha yinelemek istiyorum. Ceyhan ilçesinin acilen bir konteyner kente ihtiyacı var. Çünkü son depremlerde büyük oranda olumsuz etkilendik. İlçemizde artçı sarsıntılar korku salmaya devam ediyor. Daha büyük acılar yaşanmaması için devletin acilen ilçemizde depreme karşı karargah kurması gerekiyor. Ceyhan Belediyesi olarak ilçemizde hasarlı binaların tespiti yaptık. Olası büyük bir depremde ilçemizde çok can kaybedebiliriz. İnsanlarımızın can ve mal güvenliği için sonuç odaklı çalışmaların yapılmasını bekliyoruz. Bu konuda belediye olarak da tüm imkanlarımızı seferber edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Takdir edersiniz ki belediye bütçemiz tüm katmanlarıyla depreme karşı önlem almak için yetersiz. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın büyük desteğine ihtiyacımız var. 1998 yılında Ceyhan'da, 2023 Şubat ayında 11 ilimizde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın."