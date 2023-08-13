Ceyhan Belediyesi Aşevi ve Taziye Evi İnşaatına Başladı

Ceyhan Belediyesi, ilçe merkezinde kuracağı aşevi ve taziye evi tesisinin inşaatına başladı.

Ceyhan Belediyesi, 6 bin kişilik yemek kapasitesi ve 750 kişilik taziye alanı içeren aşevi ve taziye evi tesisi için kolları sıvadı. Ceyhan ilçe merkezinde 2 dönüm arazi üzerine kurulan tesisin inşaatına başlandı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Aşevi ve taziye evimiz, ekonomik ve sosyal yaşamın oldukça zorlaştığı bu günlerde Ceyhanlı hemşehrilerimiz için büyük önem taşıyor. Maalesef milletimizin birinci gündemi ekonomi ve zamlar. Gıda enflasyonu inanılmaz boyutlara ulaştı. Dar gelirli, ihtiyaç sahibi insanlarımız için yaşam her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu zor günleri hep birlikte kararlılıkla, inançla ve umutla aşacağımıza inanıyorum. Ceyhan'ımız, kısa süre sonra hem aşevi hem de taziye evine kavuşacak. Vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü günlerinde de yanlarında, yakınında olacağız. Her türlü desteğimizi esirgemekten geri durmayacağız."