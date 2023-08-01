Ceyhan Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sinek mücadele araçlarıyla destek veriyor

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerine destek olmak amacıyla sinekle mücadele araçlarını hizmete sunduklarını açıkladı. Başkan Erdem, ilçenin her akşam hummalı bir çalışma yürüttüğünü belirtti ve halkın sağlığını ön planda tuttuklarını vurguladı.

Ceyhan Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerine destek için sinekle mücadele araçlarını hizmete sundu.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçe genelinde Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte çalışmalara destek vermek üzere sinekle mücadele araçları aldı. "Sinekle mücadelede biz de varız" diyen Başkan Erdem, ilçenin dört bir yanında her akşam hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Başkan Erdem, şunları söyledi:

"Adana Büyükşehir Belediye'mizin ilçe genelinde yaptığı sinekle mücadele hizmetine biz de Ceyhan Belediyesi olarak araçlarımızla destek veriyoruz. Halkımızın rahat ve huzurlu bir yaşam sürmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Halkımızda hizmette sınır tanımıyoruz. Hiçbir bahaneye meydan vermeden vatandaşın sağlığını ön plana alarak hareket ediyoruz. Bizim anlayışımızda hizmet ayrımı yok. Belediyemizin imkanları ölçüsünde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz."