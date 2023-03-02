Ceyda'nın ölümünde sanığa 12 yıla kadar hapis istemi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, evinde cam kesikleri içinde cansız bedeni bulunan Ceyda Yüksel'i (28) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Serkan Dindar (43) için savcı, mütalaasında 'kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istedi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, evinde cam kesikleri içinde cansız bedeni bulunan Ceyda Yüksel'i (28) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Serkan Dindar (43) için savcı, mütalaasında 'kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istedi.

Polise, 20 Ağustos 2020 saat 01.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta yaşayan kaynak ustası Serkan Dindar'ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam sesleri geldiği ihbar edildi. Adrese giden polis, daireye girdiğinde, Ceyda Yüksel'i ölü buldu. Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Otopsinin ardından Ceyda'nın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Serkan Dindar ise olayı hatırlamadığını söyledi. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Dindar'ın 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Ceyda Yüksel'in, Serkan Dindar ile sosyal medyada aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda Dindar hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.