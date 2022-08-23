Ceyda'nın doğum gününde annesinden adalet çağrısı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Serkan Dindar'ın (28) evinde cam kesikleri içinde cansız bedeni bulunan Ceyda Yüksel'in (21) annesi Filiz Demiral, bugün kızının doğum günü olduğunu belirtip, "2 senedir adalet mücadelesi veriyorum. Ancak eksik dosyalar yüzünden bir arpa boyu yol alamadık" dedi.

Olay, 20 Ağustos 2020 tarihinde saat 01.00 sıralarında Bornova ilçesi Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta meydana geldi. Kaynak ustası Serkan Dindar'ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam kırılma seslerini duyan komşuları polise ihbarda bulundu. Adrese giden ekipler, daireye girdiğinde Ceyda Yüksel'i ölü buldu. Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Otopsinin ardından Yüksel'in cansız bedeni İstanbul'da toprağa verildi. Gözaltına alınan ve 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Serkan Dindar, olayı hatırlamadığını söyledi. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Dindar'ın 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Kızı Ceyda'nın bugün doğum günü olduğunu aktaran Filiz Demiral, "Eğer yaşasaydı 24 yaşında olacaktı. Kızım hep 21 yaşında kaldı. 2 senedir adalet mücadelesi veriyorum. Ancak eksik dosyalar nedeniyle bir arpa boyu yol alamadık. Adaleti nerede arayacağımı şaşırdım. Kızımın mezarına gidip ziyaret etmeye yüzüm yok. Ceyda meleğimdi. Hayattan koparıldı. Gülüşleri, hayatı, umutları, hayalleri elinden alındı. Kızımın sesine, kokusuna hasret kaldım. Kızımın kanı yer kalmasın. Adaletin işlemesini istiyorum" diye konuştu.