Ceyda Düvenci: Her şeye yetişemiyorum - Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.'si düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Ceyda Düvenci, ''Melisa iyi ki benim kızım olmuş. Onun hayatını en iyi hale getirip ölmek istiyorum" dedi. 'Sorularınıza Cevaplarım Var' adlı söyleşisinde Düvenci, izleyicilerin sorularını cevaplarken, "Her şeye yetişemiyorum" ifadelerini kullandı.

DÜVENCİ: TEK KORKUM…

Kızının serebral palsi olduğunu söyleyen Düvenci, "Kızım Melisa, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası oldu. Bu konuda eğitimler alıyorum ve seminerlere katılıyorum. Melisa iyi ki benim kızım olmuş. Hayata dair ondan çok şey öğrendim. Onun hayatını en iyi hale getirip ölmek istiyorum. Tek korkum bunu başaramamak" dedi.

"BENİM DE İNİŞ ÇIKIŞLARIM VAR"

Bir izleyicinin özel gereksinimli evladı olduğunu ve artık başa çıkamadığını söylemesi üzerine Düvenci, "Ben de her şeye yetemiyorum. Benim de iniş çıkışlarım var. Siz zihinsel olarak kendinizi dövmeye alıştığınız için söylüyorsunuz bunları. Kızım için yapmak isteyip yapamadığım çok şey var" diye konuştu.

NEFRET BİRİKTİRMEK ÇOK KOLAY

İnsanın nefret biriktirmesinin çok kolay olduğunu söyleyen Düvenci, "Çocuğunuzu ve hayat şartlarınızı hiçbir şekilde başkasıyla kıyaslamayın. Yapabildiğinize ve katkılarınıza odaklanın. Beni sosyal medyadan takip edecekseniz pozitif bakacaksınız takip edin. Sosyal medyada gördüğünüz kişileri çok iyi tanıdığınızı düşünüyorsunuz. Ama biz size hayatımızla ilgili ne kadar alan açıyorsak siz o kadar biliyorsunuz. Siz hayatınıza bakın. Kendinize, ailenize zaman ayırın. Kendinizi iyi etmek istiyorsanız dünya size bunu sunuyor. Yapabilirsiniz, buna inanmanız lazım" ifadelerini kullandı.

TV DİZİLERİNDEKİ ÇALIŞMA ŞARTLARINI ELEŞTİRDİ

Oyunculuğa devam ettiğini söyleyen Düvenci, TV dizilerindeki çalışma koşullarını ise eleştirdi. Düvenci, "TV dizilerindeki çalışma şartlarını uygun bulmuyorum. Haftanın 6 günü 15 saat çalışmayı kendime uygun bulmadım ve bu alandan ayrılmayı uygun gördüm. Yazarlık, sunuculuk yaparak çalışmalarıma devam ediyorum" dedi.

"HER TÜRLÜ İSTİSMARA KARŞI KOYUN"

Sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra Balköpüğü isminde bir kitap serisi çıkaran Ceyda Düvenci,gençler ve çocukların sadece bedensel istismara değil psikolojik istismara karşı da koymaları gerektiğini vurguladı. Gençlere farklı fikirlerin, inanç özgürlüğünün olduğunu bilmeleri gerektiğini söyleyen Düvenci, daha sonra kitaplarını imzaladı.

22 MAYIS PAZAR AKŞAMINA KADAR AÇIK

Kocaeli Kitap Fuarı, 22 Mayıs Pazar akşamına kadar açık kalacak. Fuarda bu yıl 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK yer alıyor. Türkiye'nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açışından en büyük Kitap Fuarı'nda, toplam 673 etkinlik düzenlenecek.

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