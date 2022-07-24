'Çevreyi kirletmeyin' uyarısında bulundular, bıçakla yaralandılar - Haberler

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'Çevreyi kirletmeyin' uyarısında bulundular, bıçakla yaralandılar

Demirören Haber Ajansı - Serhat Ozan Yıldırım - Güncel
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'Çevreyi kirletmeyin' uyarısında bulundular, bıçakla yaralandılar

TUNCELİ'de, sigara izmaritlerini ve çöplerini yere atan kişiyi uyaran 2 kişi, uyardıkları kişi tarafından bıçakla yaralandı.

TUNCELİ'de, sigara izmaritlerini ve çöplerini yere atan kişiyi uyaran 2 kişi, uyardıkları kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Seyit Rıza Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gezmeye gelen bir kişi, parkta bulunduğu sırada sigara izmaritini ve elinde çöpleri yerlere saçtı. Durumu gören 2 kişi, çöplerini etrafa saçan kişiyi uyardı. Bunun üzerine sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, etrafa çöp saçan kişi, kendisine uyarıda bulunan 2 kişiyi bacağından ve kolundan bıçakladı. Durumu gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi Tunceli Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ise olayın şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

Diyarbakır Tunceli Güncel Haberler

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