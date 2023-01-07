Çevreye yayılan koku ekipleri harekete geçirdi Güncel Haberler Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çevreye yayılan koku üzerine AFAD ekiplerince yapılan incelemede sağlığı tehdit eden bulguya rastlanmadı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çevreye yayılan koku üzerine AFAD ekiplerince yapılan incelemede sağlığı tehdit eden bulguya rastlanmadı. Seymen Mahallesi ve bazı bağlı sokaklarda akaryakıtı çağrıştıran ağır koku yayıldığı ihbarı üzerine AFAD ve polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekiplerince, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Cihazlarla cadde ve sokaklarda gaz ölçümü yapan AFAD ekiplerinin incelemeleri sonucu sağlığı tehdit eden bulguya rastlanmadı. Kaynak: AA / Güncel Başiskele Kocaeli AFAD Güncel Haberler

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