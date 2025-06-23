Çevresel Gürültü Eylem Planı Tamamlandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 22 ilde gürültü kirliliği ile mücadele kapsamında Çevresel Gürültü Eylem Planı'nı tamamlayarak, şehirlerde gürültü haritaları oluşturarak huzur ve sükunetin korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevresel gürültüyle mücadele kapsamında aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 22 ilde Çevresel Gürültü Eylem Planı'nı tamamladı.

AA muhabirinin, Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, şehirler için gürültü kirliliği, yaşam kalitesi açısından giderek önem kazanan bir konu haline geldi. Bu doğrultuda Bakanlık, gürültüye karşı vatandaşların huzur ve sükunetinin korunması için çalışmalar yürütüyor.

Bakanlıkça, "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" gereğince, kentlerde akustik planlamanın yapılması, sessiz ve sakin alanların korunması amacıyla nüfusu 100 bini geçen ve nüfus yoğunluğunun kilometrekare başına bin kişiden fazla olduğu şehirleşmiş alanlar için gürültü haritaları hazırlanıyor.

Gürültü haritalarının hazırlatılması çalışmalarına hız veren Bakanlık, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Antalya ve Kahramanmaraş'ın da aralarında olduğu 66 ilin gürültü haritasını çıkardı.

Gürültüden arındırılmış yaşam alanları inşa ediliyor

Gürültü haritalarının sonuçları göz önünde bulundurularak, Bakanlık koordinasyonunda gürültü kirliliğini azaltmaya yönelik geliştirilen eylem planları, şehirlerin genel planlama süreçlerinin parçası olarak çevre düzeni, ulaşım ve temiz hava planlarıyla da entegre biçimde hazırlanıyor.

Gürültü haritalarını esas alan eylem planlarıyla, şehirlerin gürültü profili çıkarılarak hem yoğun ses kaynakları tespit ediliyor hem de bu verilerle sessizliğin göz önünde bulundurulduğu imar kararları alınıyor.

Eylem planları hazırlanırken, illerde belirlenen sıcak noktalardan alınması öngörülen gürültü azaltım tedbirleri için etkinlik, sosyal kabul edilebilirlik, politik öncelik, ekonomik uygulanabilirlik, fayda-maliyet analizi gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

Konya, Bursa, Mersin, Kayseri, Sivas, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Antalya, Bolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Trabzon, Tekirdağ, Gaziantep, Eskişehir, Sakarya, Ankara, Denizli, Kütahya, Uşak ve İzmir'de eylem planları tamamlandı.

Bakanlık, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis, Muş, Sinop, Tunceli'de gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planlarının hazırlıklarını sürdürüyor.

Eylem planları kapsamında, yerel yönetimler tarafından talep edilmesi durumunda gürültü bariyeri gibi önlemler için Bakanlık teknik ve mali destek de sağlıyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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