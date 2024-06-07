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ÇEVREFEST, Türkiye'nin En Büyük Çevre Etkinliği Olarak Açıldı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde açılışı yapılan, Türkiye'nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST'e ilişkin, 'Ülkemizdeki çevre hassasiyetinin arttığını, onlarca stanttaki yüzlerce çalışma ile bir kez daha gördük. İnşallah evlatlarımızın geleceği için hep birlikte çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde açılışı yapılan, Türkiye'nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST'e ilişkin, "Ülkemizdeki çevre hassasiyetinin arttığını, onlarca stanttaki yüzlerce çalışma ile bir kez daha gördük. İnşallah evlatlarımızın geleceği için hep birlikte çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) da global iletişim ortağı olduğu ÇEVREFEST'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin en büyük ve geniş katılımlı çevre etkinliği ÇEVREFEST'in ikinci gününde de çevre gönüllüleri ile bir araya geldiklerini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Etkinlik alanında yer alan belediyelerimiz, üniversitelerimiz, özel sektör ve Bakanlıklarımızın stantlarını ziyaret ederek çevre ve Sıfır Atık çalışmalarını inceledik. Ülkemizdeki çevre hassasiyetinin arttığını, onlarca stanttaki yüzlerce çalışma ile bir kez daha gördük. İnşallah evlatlarımızın geleceği için hep birlikte çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Bakan Özhaseki, paylaşımında stant ziyaretlerine ilişkin görsellere de yer verdi.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Türkiye Ankara Çevre Etkinlik Güncel Haberler

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