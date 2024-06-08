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ÇEVREFEST'te Çevre Uygulamaları Sergilendi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen ÇEVREFEST'te, belediyeler ve Bakanlıkların yanı sıra özel sektör ve üniversitelerin çevre alanındaki iyi uygulama örnekleri sergilendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen ÇEVREFEST'te, belediyeler ve Bakanlıkların yanı sıra özel sektör ve üniversitelerin çevre alanındaki iyi uygulama örnekleri sergilendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde açılışı yapılan, Türkiye'nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST'in üçüncü günü de yoğun katılımla geçti.

ÇEVREFEST'te, belediyeler ve Bakanlıkların yanı sıra özel sektör ve üniversitelerin çevre alanındaki iyi uygulama örnekleri de sergilendi. Gençler, Sıfır Atık'tan sürdürülebilir tarıma kadar farklı alanlardaki projeleriyle çevre konusundaki hassasiyetlerini gösterdi.

Çevresel kalkınma kapsamında sürdürülebilir tarımı, atalık tohumlarla gelecek nesillere taşımayı hedefleyen Hacettepe Üniversitesi, kurduğu stantla ÇEVREFEST'te yerini aldı. Kimyasal madde kullanmadan yaptıkları tarımsal uygulamalarla üniversite içerisinde küçük bir tohum bankası kuran gençler, projeleriyle yeşil bilincinin yayılmasına destek sağlıyor.

Polen türlerinin hava kirliliği üzerindeki etkileri analiz ediliyor

Yaşam bilimleri alanındaki AR-GE çalışmalarıyla öne çıkan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, Ankara'daki polen türlerinin hava kirliliği üzerindeki etkileri analiz eden Ankara Üniversitesi de ÇEVREFEST'te iyi çevre uygulamalarıyla dikkati çeken stantlardan biri oldu.

TED Üniversitesi de Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu ile ÇEVREFEST'e katıldı. 6 Şubat depremleri sonrası kurulan platform, Türkiye'de yaşanabilecek her türlü afet ve acil durumlara karşı, üniversite, özel sektör ve STK işbirliğiyle afet öncesinde, kamunun yapacağı stratejik planlama sürecine doğrudan katkı sağlamayı, afet ve acil durum hallerinde kamunun rolünü destekleyecek nitelikte çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Ayrıca iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine ortak çözümler üretme konusunda projeler geliştiren Başkent Üniversitesi ile Sıfır Atık belgesini aldıktan sonra geri dönüşüm alanındaki çalışmalarını hızlandıran Gazi Üniversitesi de ÇEVREFEST'e katılan üniversiteler arasında yer aldı.

Yeşil zincirin güçlü halkaları: Çevre firmaları

ÇEVREFEST, "yeşil kalkınmaya" güçlü katkı sunan firmalara da ev sahipliği yaptı. Geri dönüşümden enerjiye kadar birçok sektörden firma, stantlarında vatandaşlara bilgi verdi.

ÇEVREFEST'e katılan bir firma, tersanelere sunduğu çevre hizmetlerini etkinlikte ziyaretçilere tanıttı.

Bir başka firma ise leyleklerle ilgili uyguladığı 'Yeni Yuva' projesiyle etkinlikte yer aldı. Leyleklerin direklerin üzerine yuva yapmasının hem onların yaşamını tehdit etmesinden hem de enerji kesintilerine sebebiyet vermesinden yola çıkan firma, leyleklerin göç yolunu dikkate alarak onların yaşam alanlarını artırma yönünde adımlar atıyor.

Sıfır Atık'a uyumlu çalışmalarıyla ÇEVREFEST'te yerini alan bir firma da iyi rafinasyon teknolojisini kullanarak kullanım ömrünü tamamlamış atık madeni yağlardan elde ettiği baz yağları ziyaretçilere tanıttı.

Kaynak: AA / Güncel

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