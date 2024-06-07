ÇEVREFEST'te Belediyelerin Çevre Projeleri Dikkat Çekiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ÇEVREFEST'te, belediyelerin stantlarında yer alan çevre, sıfır atık ve yenilenebilir enerji projeleri dikkat çekiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından dün, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde açılışı yapılan, Türkiye'nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST'in ikinci günü de yoğun katılımla geçti.

"Hepimizin bir dünyası var" temasıyla düzenlenen ve 9 Haziran'a kadar sürecek etkinliklerde, belediyelerin çevre stantları da dikkati çekiyor.

39 belediye standında vatandaşlar bilgilendiriliyor

70 çevre standının bulunduğu etkinliklerde, çevre, sıfır atık ve yenilenebilir enerji projeleriyle öne çıkan 39 belediyenin stantlarında vatandaşlara bilgilendirmeler yapılıyor.

Çevre kaynaklarının israf edilmeden kullanılmasından, atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı içinde barındıran "Sıfır Atık" hareketine ilişkin belediyelerin çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte, Düzce Belediyesinin tanıttığı hurda araç parçalarından yapılan "motosiklet robot" ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise çevreci yatırımlarını ve iyi uygulamalarını tanıttığı standında, çocuklara spor sevgisi kazandırmak ve sporu eğlenceli hale getirmek amacıyla parkur kurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin standında da atıklardan üretilen elektrik enerjisinin kullanıldığı serada yetiştirilen çiçekler vatandaşlara dağıtılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin standında ise atık tuvalet kağıdı ruloları, baykuş resimleriyle değerlendiriliyor.

Erzurum Palandöken Belediyesinin standında ise metallerin geri dönüştürülmesiyle yapılan pota şeklinde çöp kutusu yer alıyor. Ayrıca çocuklara geri dönüşümden yapılan oyuncaklar hediye ediliyor. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği geri dönüşümden yapılan potalar, daha çok şehir merkezinde okullara yakın alanlarda kullanılıyor.

Ziyaretçilere zeytin fidanı ve tıbbi aromatik bitki fideleri dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin standında ise çevre dostu çiftçi kart, denizlerin korunması ve temiz kalması için hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS), çevreyi korumaya yönelik tarımsal destek projeleri tanıtılıyor.

Ziyaretçilere zeytin fidanı ve tıbbi aromatik bitki fidelerinin dağıtıldığı stantta, çocuklar için çevreyi korumaya yönelik sanal gerçeklik oyunu oynatılıyor.

Şanlıurfa Haliliye Belediyesinin standında ise kağıt ve karton atıklarını getiren ziyaretçilere, ürünlerin gramajı ağırlığında uyguladığı puan sistemiyle temizlik ürünleri hediye ediliyor. Sıfır Atık serüveni kutu oyunu, hikaye kitapları, çevreci çocuk oyun seti, düdük, rozet ve şapka gibi çeşitli hediyeler ile çocuklara geri dönüşüm anlatılıyor.

Atık kartondan Ankara Kalesi maketi

Başkent belediyelerinden Sincan Belediyesinin standında ise temizlik amaçlı sirke ve solucan gübresi tanıtılıyor. Altındağ Belediyesi standında ise plastik, karton, elektronik, metal, cam, ahşap atıkların geri dönüştürülmesiyle yapılan maketler yer alıyor. Stantta atık kartondan yapılan Ankara Kalesi maketi ise ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Millet Bahçesi içerisinde yer alan Sıfır Atık Eğitim Merkezi'nde çocuklara "Sıfır Atık" konusu da öğretiliyor.