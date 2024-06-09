Üye Girişi
Haberler

ÇEVREFEST'te Bakanlığa bağlı birimlerin çevre alanındaki iyi uygulama örnekleri ve projeleri tanıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen ÇEVREFEST'te Bakanlığa bağlı birimlerin çevre alanındaki iyi uygulama örnekleri ve projeleri tanıtıldı. ÇEVREFEST'te birçok uygulama ve projenin yanı sıra çevreyle ilgili bilgiler de ziyaretçilere sunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen ÇEVREFEST'te Bakanlığa bağlı birimlerin çevre alanındaki iyi uygulama örnekleri ve projeleri tanıtıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde açılışı yapılan, Türkiye'nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST'in dördüncü günü de yoğun katılımla geçti.

ÇEVREFEST'te Bakanlığa bağlı birimlerin stantları da ilgi gördü.

Stantlarda, hasar tespitte kullanılan dronlardan Akıllı Kent Rehberi sistemine, kentsel dönüşüm projeleri maketlerinden iklim değişikliğine yönelik simülasyonlara kadar birçok uygulamayla ilgili ziyaretçilere bilgi verildi.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü stantında, Dijital İkizler, ATLAS ve Kent Rehberi uygulaması tanıtıldı, Türkiye'nin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu olarak bilinen ATLAS, ziyaretçiler tarafından deneyimlendi.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün standında yer alan hasar tespit ve görüntüleme amacıyla kullanılan drone ile multicopter, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Ayrıca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'deki depremlerinin ardından deprem bölgelerine yapılan köy evlerinin maketleri de ÇEVREFEST'te sergilendi.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün standında "atık yönetimi hiyerarşisi" ve çocukların hayallerini yazdığı "Gökyüzüne Mesajım Var" bölümünün yanı sıra bisikletle çalışan temsili kompost makinesi ile Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ziyaretçilere tanıtıldı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ise Türkiye'nin önemli kentsel dönüşüm projelerini maketlerle ziyaretçilerin görüşüne açtı.

İklim Değişikliği Başkanlığı, iklim değişikliği nedeniyle yaşanması muhtemel ısı artışlarına göre dünyada yaşanacak değişimi, simülasyon aracılığıyla ekrana yansıttı.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün standında kara ve deniz hayvanlarına yönelik tüneller yer alırken, deniz kaplumbağası ve flamingo heykelleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kuraklık konusunda farkındalık oluşturuldu

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü standında ise kuraklığa işaret edildi. Kurak ve zengin toprak yan yana sergilendi, ziyaretçilere fidan dağıtıldı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü standında da Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı için kullanılan cihaz, ziyaretçiler tarafından incelendi.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Çevre Etkinlik Güncel Haberler

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

 Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

 Cemal Enginyurt'tan Bakan Şimşek'e videolu öneri: Güneş'ten vergi almayı düşünüyor musun?

Cemal Enginyurt'tan Bakan Şimşek'e videolu öneri: Güneş'ten vergi almayı düşünüyor musun?

Bakmadan Geçme

10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fransa Kanada maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Kanada maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa Kanada maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fransa Kanada maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fransa Kanada maçı CANLI izle! (HD) Fransa Kanada maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fransa'da Macron neden erken seçim kararı aldı? Erken seçim ne zaman yapılacak? YKS soruları sızdı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy iddiaları yalanladı Fenerbahçe seçim sonuçları 2024! Ali Koç ve Aziz Yıldırım hangi sandıktan kaç oy aldı? İşte oy sayıları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aldığı toplam oy sayıları kaç? (%) Aziz Yıldırım ile Ali Koç yüzde kaç oy aldı, oy farkı kaç?
Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title