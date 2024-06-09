Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen ÇEVREFEST'te Bakanlığa bağlı birimlerin çevre alanındaki iyi uygulama örnekleri ve projeleri tanıtıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde açılışı yapılan, Türkiye'nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST'in dördüncü günü de yoğun katılımla geçti.

ÇEVREFEST'te Bakanlığa bağlı birimlerin stantları da ilgi gördü.

Stantlarda, hasar tespitte kullanılan dronlardan Akıllı Kent Rehberi sistemine, kentsel dönüşüm projeleri maketlerinden iklim değişikliğine yönelik simülasyonlara kadar birçok uygulamayla ilgili ziyaretçilere bilgi verildi.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü stantında, Dijital İkizler, ATLAS ve Kent Rehberi uygulaması tanıtıldı, Türkiye'nin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu olarak bilinen ATLAS, ziyaretçiler tarafından deneyimlendi.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün standında yer alan hasar tespit ve görüntüleme amacıyla kullanılan drone ile multicopter, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Ayrıca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'deki depremlerinin ardından deprem bölgelerine yapılan köy evlerinin maketleri de ÇEVREFEST'te sergilendi.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün standında "atık yönetimi hiyerarşisi" ve çocukların hayallerini yazdığı "Gökyüzüne Mesajım Var" bölümünün yanı sıra bisikletle çalışan temsili kompost makinesi ile Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ziyaretçilere tanıtıldı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ise Türkiye'nin önemli kentsel dönüşüm projelerini maketlerle ziyaretçilerin görüşüne açtı.

İklim Değişikliği Başkanlığı, iklim değişikliği nedeniyle yaşanması muhtemel ısı artışlarına göre dünyada yaşanacak değişimi, simülasyon aracılığıyla ekrana yansıttı.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün standında kara ve deniz hayvanlarına yönelik tüneller yer alırken, deniz kaplumbağası ve flamingo heykelleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kuraklık konusunda farkındalık oluşturuldu

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü standında ise kuraklığa işaret edildi. Kurak ve zengin toprak yan yana sergilendi, ziyaretçilere fidan dağıtıldı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü standında da Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı için kullanılan cihaz, ziyaretçiler tarafından incelendi.