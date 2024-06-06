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ÇEVREFEST Başladı: Hepimizin Bir Dünyası Var

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen ÇEVREFEST başladı. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşen festivalde çevre standları, atölye çalışmaları ve kitap fuarı yer alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) da global iletişim ortağı olduğu ÇEVREFEST başladı.

Başkent Millet Bahçesi'nde "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla kapılarını açan ve 9 Haziran'a kadar sürecek festivalde, 70 çevre standı yer alıyor.

Çevre, Sıfır Atık ve Yenilenebilir Enerji projeleriyle öne çıkan 39 belediye, 13 özel sektör firması, 5 dernek, 9 üniversite ve bakanlıkların stantlarında bilgilendirmeler yapılıyor.

Hurda araç parçalarından oluşan maket robotunun dikkat çektiği festivalde, Altındağ Belediyesinin, atık kartonlardan Ankara Kalesi ve çevresini gösteren minyatür çalışması ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin standında ise atık tuvalet kağıdı rulolarının üzerine baykuş resimleri çizilmesiyle oluşturulan çalışma yer alıyor.

Yunan mitolojisinde deniz ve deprem tanrısı olarak adlandırılan Poseidon'un atık pet şişe kapakları, balık ağı ve inşaat demirlerinden yapılan heykeliyle de denizlerdeki kirliliğe dikkat çekiliyor.

ÇEVREFEST'te çocuk, genç, yetişkin her yaştan katılımcının ilgisini çekecek söyleşiler, atölye çalışmaları, iklim tüneli uygulamasının yanı sıra çevre konulu kitapların ağırlıkta olduğu kitap fuarı da bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Etkinlikler Çevre Güncel Haberler

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