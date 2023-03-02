Çevrecilerin tepki gösterdiği Phaselis'teki çalışmalar için bakanlıktan 'Doğaya zarar verilmeyecek' açıklaması

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Phaselis Antik Kenti bitişiğindeki iki koyda halk plajı ve günübirlik tesis yapımı için çalışma başlatıldı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Phaselis Antik Kenti bitişiğindeki iki koyda halk plajı ve günübirlik tesis yapımı için çalışma başlatıldı. Çevreciler, çalışmanın tahribata neden olduğunu belirterek imza kampanyası başlatırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı ise "Doğaya veya tarihi eserlere herhangi bir şekilde zarar verme söz konusu değildir" açıklaması yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Kemer ilçesindeki 1'inci derece arkeolojik sit alanı Phaselis Antik Kenti'ne bitişik Bostanlık Koyu ile kuzeydoğusundaki Cennet Koyu'nda halk plajı ve günübirlik tesisler kurulması işi, özel şirkete ihale edildi. Toplam 85 bin metrekarelik alanda günübirlik tesisler, kafeterya ve otoparklardan oluşan yapıların inşası için planlanan projede, iş makinelerinin çalışmaya başlamasıyla, çevreciler ve bölge halkı tepki gösterdi.