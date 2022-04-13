Çevreciler fosil yakıt kullanımını protesto etti
AA - Bilal Acar - Güncel
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İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreciler fosil yakıt kullanımını protesto etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreciler fosil yakıt kullanımını protesto etti. Çevreci Extinction Rebellion hareketinin aktivistleri başkentteki Hyde Park'ta bir araya geldi. Ellerinde "Fosil yakıtı durdurun" yazılı pankart taşıyan göstericiler, İngiliz hükümetine fosil yakıt kullanımının azaltılmasında acil önlemler alması çağrısında bulundu.