ÇEVRECİ ÖĞRENCİLER BAŞAKŞEHİR ÇEVRE FESTİVALİ'NDE BULUŞTU

?Sıfır Atık Güzel Gelecek? projesi kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Başakşehir Çevre Festivali'nde çevreye gönül vermiş binlerce öğrenci sıfır atık ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde geri dönüşüme sahip çıkan öğrenciler ödüllendirildi. Amaçlarının çocuklara daha güzel ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Bunun için çalışıyor, üretiyor ve sıfır atık bilinciyle atıkları ekonomimize geri kazandırıyoruz' dedi.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen Başakşehir Çevre Festivali ve Ödül Töreni'nde, yediden yetmişe binlerce çevre gönüllüsü bir araya geldi. Çocuklar için birçok etkinliğin yer aldığı festivalde bir yıl içerisinde geri dönüşüme katkı sağlayan en çevreci anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 'Geri Dönüşüm Mucitleri Yarışması' ve 'Atık Ürünlerden Tablo Yarışması' kapsamında ödüllendirildi. Festivale 'Çevre Dedektifi' programı ile küresel ısınmanın nedenlerini ve çözümlerini ele alan gazeteci Güven İslamoğlu da katıldı. İslamoğlu, üç çocuğu çevre dedektifi olarak seçti.

'BAŞAKŞEHİR, İSTANBUL'DA İLK SIFIR ATIK BELGESİ ALAN BELEDİYE OLDU'

Festivalin açılış konuşmasını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptı. Geri dönüşümün Başakşehir'den tüm Türkiye'ye yayıldığının altını çizen Başkan Kartoğlu, 'Bugün çevre festivalimizin 2'ncisini düzenliyoruz. Çocuklarımız ve okullarımızla birlikte müthiş bir atmosfer bizi bekliyor. Yıl boyunca okullarımızda birçok organizasyon, etkinlik ile rekabetli yarışmalar yaptık ve bugün yıl boyunca yaptığımız bu etkinliklerin kutlamasını gerçekleştireceğiz. Festivali düzenlemedeki amacımız, çocuklarımızı, ailelerimizi çevre ile ilgili bilinçlendirmek, sıfır atık ve iklim değişikliği ile ilgili bilgilendirmektir. Çocuklarımızla bu festivali dolu dolu yaşayacağız. Başakşehir hep şu sloganlarla yola çıktı; 'Başakşehir çevrecidir, doğaseverdir', 'isterse başarır'; başardı. Yapmış olduğu sıfır atık hamlesiyle İstanbul'da ilk sıfır atık belgesi alan belediye oldu. Hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki yerel yönetimlere de öncülük etmiş oldu. Bizim için çok büyük bir gurur olmakla birlikte yurt dışından da yoğun bir şekilde misafir alıyoruz. Ürettiğimiz projemizi onlara da anlatmaya çalışıyoruz. Buradan duyurmak istiyorum ki festivali dolu dolu geçireceğiz. O yüzden özellikle çocuklarımıza sesleniyorum; koşun, gelin' şeklinde konuştu.

'BU GÜZEL BAŞLANGIÇ, ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR OLUŞTURDU'

2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca Başakşehir'deki okullarda sıfır atık ve geri dönüşüm farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, 'Başakşehir'de sıfır atık projesi, kıymetli Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanım'ın burada başlatmış olduğu süreç ile beraber başladı. Emine Hanım, 'Sıfır atık Başakşehir'de ete kemiğe bürünmüş' şeklinde bir ifade kullanmıştı. Bu güzel başlangıç, çok büyük başarılar oluşturdu; bir önceki yıllarda hem sürdürülebilirlik anlamında hem de 'Altın Karınca Ödülü' ile başarılarımızı taçlandırmış olduk. Bütün dünya çocukları için geleceği hazırlamaya çalışıyoruz. O yüzden çevreci ve doğaseveriz. Başarmak için mücadelemize devam edeceğiz.

'BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİNE BÖYLE GÜZEL ETKİNLİKLER YAPTIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Festivale Abdülhamit Han Ortaokulu'ndan katılan İpek Şanlıer (13), 'Öncelikle Başakşehir Belediyesi'ne böyle güzel etkinlikler yaptığı için teşekkür ediyorum. Çok da güzel yapıyorlar, bizim okulumuzda da böyle etkinlikler yapmışlardı. Arkadaşlarım geri dönüşüm projesinde hazırladıkları tablo ile dereceye girmiş ve finalist olmuş. Bu yüzden onlara destek olmak için buraya geldik. Festivale geldiğimden beri etrafı geziyor ve sergilenen resimlere bakıyorum' dedi.

'BAŞAKŞEHİR'E ÇOK ŞEY KAZANDIRDI'

Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Mikail Karaaslan (14) ise 'Öncelikle Yasin Kartoğlu'na çok teşekkür ederim, Başakşehir'e çok şey kazandırdı. Bizi buraya çağırdı, gençleri gerçekten önemsiyor. Festivale geldiğimizden beri çok eğleniyoruz' şeklinde konuştu.

Abdi İbrahim Ortaokulu'ndan katılan Ben Tunahan Kamak (12) da 'Festivalde arkadaşlarımla oyun oynadım, Başkanımızla fotoğraf çekindim. Ülkemizin böyle gelişmiş olması ve böyle yerleri görmek beni gururlanıyor' diye konuştu.

BAŞAKŞEHİRLİ ÇOCUKLAR SIFIR ATIĞI SAHİPLENDİ

Festivalde, Başakşehirlilere geri dönüşüm bilincini aşılamak amacıyla, 'Sıfır Atık Güzel Gelecek' projesinin maskotları Başakgiller başta olmak üzere birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Geri dönüşümden yapışan kıyafetleri giyen Başakşehirli çocuklar defile de yaptı.