Çevreci grup, İngiliz Lloyds Bank'ın önünde protesto gösterisi düzenledi (3)
AA - Bilal Acar - Güncel
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İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreci hareket Extinction Rebellion fosil yakıt endüstrisine destek verdiği gerekçesiyle İngiliz Lloyds Bank'ın önünde protesto gösterisi düzenledi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreci hareket Extinction Rebellion fosil yakıt endüstrisine destek verdiği gerekçesiyle İngiliz Lloyds Bank'ın önünde protesto gösterisi düzenledi.
Başkentin Bank bölgesindeki LLoyds Bank'ın önünde bir araya gelen göstericiler, burada bankanın girişlerini kapattı.
Ellerinde "İklim adaletini sağlayın", "Fosil yakıtı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, bankalara fosil yakıt endüstrisine destek vermemeleri çağrısında bulundu.