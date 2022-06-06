Çevreci gençler, 'yeşil defter'e hayallerini yazdı - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen çevreci gençlerin kaleme aldığı 'yeşil defter'de duygu ve düşünceleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün hikayelerinin yer aldığı 'Dünya Ortak Evimiz' kitabının 1 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan tanıtımında, gençlerin çevreyle ilgili mesajlarını iletmeleri için serbest kürsü konuldu. Üniversitelerinde 'iklim elçisi' seçilen gençler, serbest kürsüde hayallerini ve projelerini anlattı. Çevreci gençler, kendileri için hazırlanan 'yeşil defter' ile beklentilerini aktardı. Gençler, defterde en çok iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekerek, sürdürülebilir gelecek için çevrenin korunması ve sıfır atık konularına ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Hayvanların ve insanların gözünün içinin güldüğü, otlatma ve düzensiz dağılımdan dolayı canlıların neslinin tehlikeye girmediği bir dünya hayal ediyorum. Öğrencilerin zihinlerinin önemsenmesini, geri dönüşüm ve sıfır atık prensibinin sürdürülebilir olmasını temenni ediyorum."

Demirören Haber Ajansı / Güncel