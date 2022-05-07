Çevreci çift mezarları başında anıldı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesinde mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan ve 9 Mayıs 2017 tarihinde yaşadıkları dağ evinde öldürülen Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu çifti, cinayetin 5'inci yıl dönümünde Antalya'daki mezarları başında ailesi ve dostları tarafından anıldı.

Finike'de binlerce sedir ve kızılçam ağacının yanı sıra yabani hayvanların yaşam alanı da olan bölgede mermer ve taş ocaklarına karşı mücadele veren Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti, 9 Mayıs 2017'de Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde silahlı saldırıda öldürüldü. Çiftin katil zanlısı Ali Yamuç ve eşi Fatma Yamuç mahkemece tutuklandı. Ali Yamuç, savcılık ve mahkeme ifadelerinde, kapatılan mermer ocağında çalışan 'Çirkin' lakaplı kişinin cinayetler için 50 bin TL teklif ettiğini, 3 bin TL'sini ödediğini söyledi. Güvenlik gerekçesiyle Elmalı'dan Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Ali Yamuç'un, 20 Eylül 2017'de intihar ettiği açıklandı. Ali Yamuç'un şüpheli görülen intiharı sonrası Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava sürecinde eşi Fatma Yamuç, 2018 yılında serbest bırakıldı. Çiftin 3 kızından Emine Büyüknohutçu, cinayetin ardında azmettirici olduğuna dair Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'na azmettiriciler yönünden soruşturmanın derinleştirilmesi için başvurdu. Savcılık ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Savcılığın kararına Büyüknohutçu ailesi, Elmalı Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme savcılık kararını onadı ve itirazı reddetti.

Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun ablası Şerife Büyüknohutçu ise anma törenindeki yoğun katılıma teşekkür ederek, "Gördüm ki Ali'nin mücadelesi bitmemiş, evde 90 yaşında annem var adaleti bekleyen. Hak, hukuk adalet, sevgi, eşitlik diyen Ali Ulvi ve Aysin'in annesi 90 yaşında, ölümü reddediyor. 'Adalet yerini bulmadan ölmeyeceğim' diyor. Lütfen adalet yerini bulsun. Ölüme sebebiyet veren ve bunu hak olarak gören insanlar, tetiği çekenler, yardım yataklık yapanlar yargılansın demiyorum, yargılanacak" dedi.