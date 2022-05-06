Çevreci çift cinayetinin 5'inci yılında 'azmettirici' iddiası sürüyor

ANTALYA'nın Finike ilçesinde mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan ve 9 Mayıs 2017'de yaşadıkları dağ evinde öldürülen Ali Ulvi (61) ve Aysin Büyüknohutçu (61) çifti için 7- 8 Mayıs'ta, 'Kayıplarının 5'inci yılında azmettiriciler hala yargılanmadı. Söz veriyoruz adalet sağlanıncaya kadar vazgeçmeyeceğiz' sloganıyla anma programı düzenlenecek.

Finike'de binlerce sedir ve kızılçam ağacının yanı sıra yabani hayvanların yaşam alanı da olan bölgede Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Derneği Taş Ocaklarıyla Mücadele Platformu Sözcüsü Ali Ulvi Büyüknohutçu tarafından, 50 köylünün de müdahil olduğu dava açıldı. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne açılan davada, bir mermer ocağı firmasına verilen 'ÇED Gerekli Değildir' raporu ve maden arama izin belgesi iptal edildi. İptal kararına yapılan itiraz da Danıştay tarafından 2017'nin Nisan ayında reddedildi ve mermer ocağı kapatıldı.

İstanbul'dan Kadıköy, Şişli ve Avcılar ile İzmir'den 6 Mayıs günü akşam saatlerinde ücretsiz otobüslerin de kaldırılacağı anma programı kapsamında 7 Mayıs Cumartesi günü Muratpaşa ilçesi Andızlı Mezarlığı'nda çiftin mezarları ziyaret edilecek ve açıklama yapılacak. Aynı gün saat 17.30'da ise çiftin öldürüldüğü Finike ilçesi Kızılcık mevkiindeki evlerine gidilerek karanfil bırakılacak. 8 Mayıs günü ise Muratpaşa Belediyesi'nce çift adına yaptırılan Büyüknohutçu Parkı'na fidan dikimi gerçekleştirilecek. Aynı gün öğle saatlerinden itibaren de Aydın Kanza Parkı'nda söyleşi, belgesel gösterimi ve ödül töreni olacak.