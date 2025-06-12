Çevre Yatırımlarına 97 Milyar Lira Destek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son 1 yılda belediyelere ve kamu kurumlarına 4 bin 410 proje için toplam 97 milyar lira çevre yatırımı desteği sağladı. Bu kapsamda çeşitli kaynaklardan önemli miktarda finansman aktarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son 1 yılda belediyelere ve kamu kurumlarına 4 bin 410 proje için toplam 97 milyar 80 milyon 381 bin liralık çevre yatırımı desteği sağladı.

Bakanlık, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve daha temiz çevrede yaşanabilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimleri desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda 5 Haziran 2024-16 Mayıs 2025'te belediyelere ve kamu kurumlarına 4 bin 410 proje için toplam 97 milyar 80 milyon 381 bin lira destek sağlandı.

Bu yatırımların 84 milyar 279 milyon 678 bin liralık kısmı İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), 4 milyar 445 milyon 257 bin liralık kısmı Türkiye Çevre Ajansı, 8 milyar 355 milyon 446 bin liralık kısmı ise Bakanlığın diğer birimlerince karşılandı.

TOKİ'den millet bahçeleri için 15,7 milyar lira destek

Bakanlık, 2018-2025 yıllarında belediyelere ve kamu kurumlarına 7 bin 844 proje kapsamında 486 milyar 677 milyon 695 bin lira çevre yatırımı için finansman desteği aktardı.

Bu yatırımların 5 milyar 168 milyon 513 bin liralık kısmı, "Sıfır Atık", çevre düzenlemesi ve çevre koruma alanları için Türkiye Çevre Ajansı tarafından sağlandı.

TOKİ tarafından millet bahçeleri için yerel yönetimlere 15 milyar 733 milyon 174 bin lira finansman yatırımı yapıldı.

Çevre yatırımları kapsamında İLBANK, atık su, içme suyu tesisleri, yol ve asfalt, çevre düzenleme işleri için yerel yönetimlere 461 milyar 257 milyon 654 bin lira destek sundu.

Öte yandan, 2018-2025 yıllarında Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ise çevre koruma ve düzenleme işleri için yerel yönetimlere 4 milyar 518 milyon 354 bin lira destek sağladı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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