Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yapılacak yaklaşık 100 bin çelik köy evi için önümüzdeki haftadan itibaren ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yapılacak yaklaşık 100 bin çelik köy evi için önümüzdeki haftadan itibaren ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda bilim insanlarının tek katlı köy evlerinin çelikten yapılması yönünde önerileri olduğunu belirten Özhaseki, "Ne kadar çelik gideceğini çıkardık, çelikçilerle konuştuk, fiyatlarını aldık ve önümüzdeki haftadan itibaren ihalelere çıkmaya başlıyoruz. Ne kadar çelik ev üreten varsa buyursun, 100 bine yakın çelik ev yapılacak." dedi.

Çelik evlerin Türkiye'ye kazandırılması gerektiğini dile getiren Özhaseki, "Aslında çok katlılarda bile bizim bu teknolojiye geçmemiz lazım. Bu da bir başlangıç olur inşallah. Çünkü çelikten yaptığımız bu evlerle ilgili 9 büyüklüğündeki depreme dayanacak kadar, çok sağlam bir konut tipi ortaya çıktığını bilelim." diye konuştu.

Mehmet Özhaseki, köy evlerinin tamamının büyük ihtimalle 6-8 ay içerisinde bitirileceğini ifade etti.

Şehir merkezlerinde hafriyatın kaldırılması ve temizlenmesinin devam ettiğini dile getiren Özhaseki, temizlenen meydanlarda ve zemin etütleri yapılmış noktalarda konut inşasına başladıklarını söyledi.

"Her türlü kolaylaştırıcı tedbiri aldık"

Adana'da 3 bin 424, Adıyaman'da 41 bin 292, Diyarbakır'da 6 bin 758, Elazığ'da 1887, Gaziantep'te 24 bin 977, Hatay'da 45 bin 186, Kahramanmaraş'ta 39 bin 121, Kilis'te 2 bin 340, Malatya'da 23 bin 861, Osmaniye'de 5 bin 501, Şanlıurfa'da da 5 bin 653 konutun inşaatına başlandığını aktaran Özhaseki, 46 bin konutu sene başına kadar hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

Özhaseki, daha sonra da her ay biten konutların verileceğini belirterek, "Yerinde dönüşümde birtakım ufak tefek problemler kulağımıza geliyor. Onları da çözerek vatandaşın eskiden hatırasının olduğu ve ayrılmak istemediği mahallesinde yerini yapmasını bekliyoruz. Bu konuda da her türlü kolaylaştırıcı tedbiri aldık." dedi.

Emlak Konut, TOKİ, İller Bankası olarak, bütün imkan ve kabiliyetlerin tamamının deprem bölgesinde kullanılması kararını aldıklarını dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Zaten İller Bankası tarafından deprem bölgesi dışındaki belediyelere kredi vermiyoruz, hibeleri kaldırdık. Bu sadece A partisine, B partisine has bir şey değil. Elimizdeki imkanları sadece ve sadece afet bölgesinde kullanalım diye. Şu anda 1 milyon 900 bin kadar vatandaş, evinin dışında veya konteyner kentlerde yaşıyor. Siz elinizde bir imkan olsa afet bölgesinde mi kullanırsınız yoksa şurada bir sosyal tesis yapacağım, alt geçit yapacağım diyen belediyeye mi verirsiniz? Vicdan meselesi bu. Ne kadar bütçemiz varsa hepsini deprem bölgesine gönderiyoruz."

İLBANK'a bu yıl yapılan başvurulardan AK Partili belediyelerin yüzde 49'unun, kayyumdaki belediyelerin yüzde 42'sinin, MHP'li belediyelerin yüzde 38'inin, özel idarelerin yüzde 62'sinin, CHP'li belediyelerin de yüzde 20'sinin karşılandığını söyledi. Özhaseki, "Niye diyeceksiniz. Yeni işe başlayana kredi vermiyoruz, ondan dolayı. Sadece yarım kalan iş varsa bitirmek istiyorsa kredi veya çoğuna son dönemlerde teminat mektubu veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji projelerine Dünya Bankasından 250 milyon avro kredi

Yenilenebilir enerji projelerine Dünya Bankasından 250 milyon avro kredi aldıklarını aktaran Özhaseki, "Yenilenebilir enerji için müracaat eden belediyelerden AK Partililerin yüzde 91'ine, kayyum belediyelerin yüzde 71'ine, Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin yüzde 100'üne, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin de taleplerinin yüzde 100'üne 'evet' dedik ve Dünya Bankası kredilerini kullanmalarına izin verdik." dedi.

Son dönemde yurt dışından temin ettikleri yaklaşık 40 milyar liralık krediyi, deprem bölgesindeki altyapı çalışmaları için hibe ettiklerini vurgulayan Özhaseki, hibelerin dağılımına ilişkin tabloyu salona göstererek, "Gördüğünüz gibi en çok payı da Cumhuriyet Halk Partili belediyelere verdik." diye konuştu.

İklim değişikliği konusuna gösterilen ilgiden dolayı komisyon üyelerine teşekkür eden Özhaseki, kömür kullanımına ilişkin eleştirilerin doğru olmadığını söyledi. Mehmet Özhaseki, iklim değişikliğiyle mücadeleye 13 milyar lira civarında kaynak ayrıldığını kaydetti.

"Tehlikeli atıkların ithalatı yasak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Çevre Kanunu gereğince tehlikeli atıkların ithalatının yasak olduğunu söyledi.

Sadece ekonomik değere haiz bazı tehlikesiz atıkların ithaline izin verildiğini dile getiren Özhaseki, "Bunlar geri dönüşüme alınıyor, atık tesislerinde belirli işlemlerden geçiyor ama Basel standartlarında olmayan hiçbir atık da buraya yaklaştırılmıyor. Karışık türde plastiklerin ithalatı yasaklanmıştır. İthal edilecek plastik atıkların gümrükten tesise varıncaya kadar süreci mobil atık takip sistemiyle takip ediyoruz." diye konuştu.

Deprem bölgesinde havada asbest örnekleme çalışması yapıldığını, ölçüm sonuçlarına göre havada risk teşkil edecek oranda asbeste rastlanmadığı bilgisinin kendisine iletildiğini anlatan Özhaseki, bazı milletvekillerin itirazı üzerine, konunun üzerine düşeceğini ve takip edeceğini belirtti.

Daha sonra, AK Parti milletvekillerinin kabul edilen önergeleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçe teklifinde değişiklik yapıldı.

Bakanlığa bağlı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılarak Kentsel Dönüşüm Başkanlığının kurulması nedeniyle 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilgili cetvelleri yeniden düzenlendi ve yeni kurulan başkanlığın bütçesi teklife eklendi. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bütçesi 219 milyar 740 milyon lira olarak belirlendi.

Komisyonda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı bütçeleri kabul edildi.

(Bitti)