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MEMİŞOĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI

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Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Memişoğlu, göreve layık görüldüğü için Cumhurbaşkanı'na şükranlarını sundu ve ağır sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için çalışacağını belirtti.

'MEMİŞOĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI'

Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Memişoğlu yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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