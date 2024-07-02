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Çevre Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Kurum, görevlerini yerine getirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

'KURUM'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI'

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığına atanan Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Bakan Kurum paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabbim üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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