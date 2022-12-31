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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 383 personel alınacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 383 personel alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 383 personel alımı yapacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 383 personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, Bakanlığın merkez teşkilatına 25 müfettiş yardımcısı, 74 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, 14 coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı alımı yapılacak. Taşra teşkilatına 220 milli emlak uzman yardımcısı, 30 milli emlak denetmen yardımcısı alınacak. İklim Değişikliği Başkanlığına ise 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Alımlar, iki aşamalı olmak üzere yazılı ve sözlü sınavla yapılacak.

Başvurular Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sayfası veya e-Devlet (Kariyer Kapısı) üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Atama yapılacak kadrolara ilişkin öğrenim dallarına göre KPSS puan türleri, asgari taban puan sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak adaylarda aranan genel ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar Bakanlığın internet sitesinde daha sonra yayınlanacak.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel

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