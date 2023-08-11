Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atamalar yapıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na Ömer Bulut tekrar atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;

"Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na, Ömer Bulut; Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne, Turan Konak; Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne, Yavuz Erdal Kayapınar; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne, Recep Akdeniz; Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne, Cihan Tatar; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne, Banu Aslan; Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Hakkı Alp; Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne, Murat Oral; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne, Ömer Alan; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'ne, Nurettin Taş; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne, Hacı Abdullah Uçan; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne, Hüseyin Bayraktar; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Ahmet Küçükler; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na, İhsan Yiğit, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Sadi Kızık; Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı'na, Ertan Yetim; İklim Değişikliği Başkanlığı'na, Halil Hasar; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne, Volkan Mutlu Çoşkun ve İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Recep Türk."