Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışması dünyaya örnek oldu EBİS ile yapılarda yüzde 99,45'lik başarı yakalandı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen çipli Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS), dünya da birçok ülke tarafından örnek alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışması dünyaya örnek oldu

EBİS ile yapılarda yüzde 99,45'lik başarı yakalandı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen çipli Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS), dünya da birçok ülke tarafından örnek alındı. Yapıların afetler karşısında can ve mal güvenliğini koruyacak şekilde üretilmesinde öncelikle beton kalitesinin izlenmesi amacıyla geliştirilen EBİS, birçok alanda da ödüle layık görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS), dünya genelinde bu özelliklere sahip bir izleme sisteminin bulunmaması ve sistemin başarısı dolayısıyla birçok ülke tarafından örnek alındı. Yapıların afetler karşısında can ve mal güvenliğini koruyacak şekilde üretilmesinde öncelikle beton kalitesinin izlenmesi amacıyla geliştirilen EBİS, birçok alanda da ödüle layık görüldü. Bakanlık tarafından 2018 yılında hayata geçirilen EBİS ile yapı projesinde belirtilen beton sınıfına ve standartlara uygunluğunun belirlenmesi ve beton dökümü esnasında görevlilerin, görevlerini yerine getirip getirmediklerinin de kontrolü yapılıyor. Bu sistemle yapılarda kullanılan betonların Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi sayesinde kimlik kazanması sağlanıyor. Ayrıca ülke genelinde manipülasyonu engelleyecek şekilde tasarlanmış beton test cihazları ile laboratuvar deneyleri gerçekleştiriliyor.

RFID çipler, darbelere karşı yüksek dayanıklı çip modeli seçildi

Betonun yapısına göre kullanılacak farklı tip, model ve özelliklerdeki RFID çiplerin belirlendiği kaydedilen Bakanlık açıklamasında; bu çiplerin Afyon, Düzce ve Karaman illerinde test edildiği ve darbelere karşı yüksek dayanım sergileyen çip modelinin seçildiği aktarıldı. EBİS Projesinin Ar-Ge sürecinin tamamlanması ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 4 Şubat 2018 tarihinde bir İş Birliği Protokolü imzalandığı belirtildi.

AselsanNet tarafından yüzde 100 yerli ve milli cihazlar üretildi

Açıklamada, projenin AselsanNet tarafından yüzde 100 yerli ve milli; RFID Okuyucular, IP Kameralar, Mini PC, GSM Modem, Kesintisiz Güç Kaynağı ve Akıllı Kilit gibi özellikleri bulunan prototip bir beton kırım cihazı üretilerek Eskişehir ilinde pilot çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

Prototip cihaz başarısının sağlanması ile 650 adet beton test cihazının üretildiği ifade edilen açıklamada, Bakanlık tarafından izin belgeli laboratuvarlarda ücretsiz olarak kurulumları ve kalibrasyonlarının gerçekleştirildiği vurgulandı.

Kullanıcıların sisteme kolaylıkla erişebilmesi için çeşitli yazılımların hazırlandığı bildirilen açıklamada, yazılımlardan edinilecek verilerin muhafazası için bir veri merkezinin kurulduğu ve doğal bir felaket anında bu verilerin kurtarılabilmesi için de felaket kurtarma merkezi olarak işlev göreceğinin altı çizildi.

Bakanlığın Taşra Teşkilatında görev yapan personel ve görevlilerine yönelik ülke genelinde çeşitli eğitimler düzenlendiği ifade edilen açıklamada, kullanıcıların sorunlarına da ivedilikle çözüm sağlanabilmesi için 7/24 hizmet veren bir çağrı merkezinin de kurulduğu aktarıldı.

EBİS'in uygulanmaya başlamasının ardından yüzde 99,45'lik yüksek bir başarı yakalandı

Açıklamada, sistemin uygulanmaya başlamasının ardından yüzde 99,45'lik yüksek bir başarı yakalandığı, bu sistemin tüm yapılarda yaygınlaştırılması için de çalışmalar yapıldığının altı çizildi. Ayrıca, Türkiye'de bu zamana kadar üretimi olmayan RFID etiketlerin üretimine 7 Nisan 2020'de başlanarak, birçok sektörde kullanım yeri bulan bu teknolojinin yerlileştirildiği ve millileştirildiği ifade edildi.

EBİS ile betonlara ait tüm aşamalar denetleniyor

EBİS sayesinde yapılarda kullanılan tüm verilere ulaşıldığı belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"EBİS ile hangi inşaatta hangi sınıf betonun kullanıldığı, bu betonun hangi beton mikserinden, hangi gün ve saatte alındığı, deneyler için kaç adet numune hazırlandığı, deneylerin hangi laboratuvarda kim tarafından gerçekleştirildiği, beton dökümüne yapı denetim görevlilerinin iştirak edip etmediği, numunelerin ilgili standardında belirlenen sürelerde şantiye mahallinde ve kür havuzunda uygun koşullarda bekletilip bekletilmediği denetlenebilmektedir."

EBİS ile birçok alanda ödüle layık görüldü

10 Ağustos 2022 tarihine kadar 279 bin 651 inşaattan 22 milyon 41 bin 317 adet taze beton numunesi alındı ve incelemeye tabi tutuldu. EBİS, 2019 yılında Avrasya İnşaat Mimarlık Mühendislik ve Tasarım Proje Festivalinde İnovasyon Ödülü, 2019 yılı Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri haftası kapsamında yılın E-Dönüşüm Projesi, 2020 yılında Türkiye Bilişim Derneğince düzenlenen 2020 Bilişim Ödülleri arasından Kurumsal Süreçlerde Fayda ödüllerine layık görüldü. Çipli Elektronik Beton İzleme Sistemi'ni dünyadaki birçok ülke de uygulamak için Bakanlıkla görüşmeler gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda Azerbaycan, Özbekistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Bakanlığa EBİS'i uygulamaya yönelik talepler geldiği belirtildi.