Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Beyşehir'e araç desteği - Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Beyşehir Belediyesi'ne araç desteğinde bulunuldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ziyaretinde Beyşehir Belediyesi'ne vidanjör ve kanal açma aracı hibe sözü aldıklarını hatırlattı.

Bayındır, açıklamasında "Gerek bu aracın belediyemize hibesinde, gerekse çalışmalarımızda desteklerini gördüğümüz başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve emeği geçenlere, göreve geldiğimiz günden bu yana bizlere omuz veren herkese, şehrim adına teşekkür ediyor, şükran ve minnetlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.