Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gazze'deki soykırımı değerlendirdi Açıklaması

Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun (BM AEK) Kentsel Kalkınma, Konut ve Arazi Yönetimi Komitesi'nin 86'ncı Oturumu kapsamında geldiği Cenevre'de, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

BM AEK toplantısına katılmak üzere Cenevre'de bulunduklarını belirten Kurum, ilgili bakan mevkidaşlarıyla sürdürülebilir konut politikaları, kentsel dönüşüm, sosyal konut, kimsenin geride bırakılmadığı şehircilik anlayışını ve dünyanın içinde bulunduğu iklim değişikliğiyle mücadeledeki konut politikalarını değerlendirdiklerini aktardı.

Kurum, "Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yaptığımız projeleri anlattık. Buradaki bilgi birikimi ve tecrübemizi tüm dünyaya aktarabileceğimizi belirttik. Gerek deprem bölgesinde 2 yıl gibi kısa bir sürede Avrupa ülkesi büyüklüğünde konutların yapılması gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002'de başlatmış olduğu sosyal konut seferberliğiyle birlikte bugüne kadar 1 milyon 700 bin konutu hızlı bir şekilde, sosyal donatıları ve altyapılarıyla bitirmiş olduğumuzu gerekse kentsel dönüşüm bağlamında 81 ilimizde, tarihi meydanların ihyasından tutun da riskli konutların dönüşümüne kadar 2 milyon 300 bin konutu 2012'den bugüne dönüştürdüğümüzü anlattık. Buradaki proje ve görsellerimizi hazırunla paylaştık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu alandaki bilgi birikiminin kıymetli olduğunu da ifade ettiklerini söyleyen Kurum, bu başarıyı devletin kudretine, milletin devletine olan güvenine borçlu olduklarını muhataplarına aktardıklarının altını çizdi.

Kurum, Türkiye'de yeni sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediğine işaret ederek, "20 yıla varan vadede, 500 bin sosyal konut projesini 81 ilimizde hızlı bir şekilde yapacağımızı, bilhassa dar gelirli ve evi olmayan vatandaşlara konutları vereceğimizi ve bu konutlarla birlikte örnek şehircilik modelini ilçelerimize, beldelerimize ve şehirlerimize yansıtacağımızı ifade ettik." diye konuştu.

"Türkiye'nin deprem sürecinde, 'asrın felaketinde' göstermiş olduğu başarıyı burada anlattık"

Dünyanın konut edinme sorunu, göçlerle birlikte yaşanan konut krizini, savaşlarla birlikte ülkelerin yaşadığı enerji sıkıntılarını ve iklim değişikliğiyle şehirlerde yaşanan sorunlara çözüme yönelik önerilerini de Cenevre'de dile getirdiklerini aktaran Kurum, oldukça verimli toplantı gerçekleştirdiklerine değindi.

Kurum, "Türkiye'nin deprem sürecinde, 'asrın felaketinde' göstermiş olduğu başarıyı burada anlattık. Tüm mevkidaşlarımız da bu kadar kısa bir süre içerisinde, bu kadar hızlı, sağlam ve güvenli konutların yapılmasını takdirle karşılıyorlar. İnşallah bu birikimi, dünyada barışın hakim kılınması, bölgemiz ve dünyamız için de bu tecrübeyi aktarma adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü desteği mazlum coğrafyalara da vereceğimizi ifade ettik." dedi.

"İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük zulmü Gazze'de yaşıyoruz"

Gazze'de yaşananlara dikkati çeken Kurum, dünyanın artık bu konuya tarafsız kalamadığını söyledi.

Bakan Kurum, "İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük zulmü Gazze'de yaşıyoruz. Gelinen süreçte birçok ülke artık bu soykırımın farkına vardı ve seslerini yükseltmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, 2 yıldır devam eden soykırımın başından itibaren Gazze ile ilgili sesini gür bir şekilde dünyaya duyurduğunu kaydeden Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde mazlumların gür sesi olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün gelinen noktada inşallah bu soykırımın sona ermesini, artık Gazze'de kalıcı barışın sağlanmasını ve insanlığın ayıbının bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Bunu da burada ifade ettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Filistinli kardeşlerinin her zaman yanında durmuştur, bundan sonra da dimdik durmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti, gerek onların sesi olmaya gerek onların ihtiyaçlarını karşılamak için bu bilgi birikimini aktarmaya hazırdır ve Gazzeli kardeşlerimizin yanındadır. Bir an önce Gazze'de kalıcı barışın sağlanmasını ve Gazzelilerin özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz ve buna inanıyoruz. Türkiye Gazze'dir, Türkiye'nin her bir şehri Gazze'dir ve Gazzeli kardeşlerimiz için gönlü kalbi atmaktadır. Bu mücadeleyi ne pahasına olursa olsun sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz."