Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin, "Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir." dedi.

Kurum, merkez Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde yaptığı basın açıklamasında, deprem bölgesindeki çalışmaların tamamlanmasıyla burada edindikleri tecrübe ve birikimi 81 ile ve ilçelere yayacaklarını söyledi.

Bunun da ilk adımını Yüzyılın Konut Projesi olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konut projesiyle gerçekleştireceklerinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Açıkladığımız günden bu yana büyük bir ilgi gören projemizde dün itibarıyla başvurularımız sona erdi. Ben bu buluşma vesilesiyle toplam başvuru oranını da burada açıklamak istiyorum. Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençlerimiz. Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimize umut olmuş, 1 milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için bu projemize başvurmuştur. Bu başvuru oranı da gösteriyor ki milletimiz Yüzyılın Konut Projesi'ne inanmıştır, devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir."

Kurum, kendilerinin de her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu güveni, 23 yıldır yaptıkları eserlerde, millete sundukları hizmetlerde olduğu gibi boşa çıkarmayacaklarını belirtti.

Bugüne kadar TOKİ ile yaptıkları 1 milyon 750 bin sosyal konut projesi gibi yine bu kadar kısa zamanda 11 ilde, ilçelerde, köylerde 27 Aralık'ta teslim edecekleri 455 bin konutu da en kısa sürede tamamlayacaklarını ve hak sahiplerine teslim edeceklerini vurgulayan Kurum, "81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık'ta, yıl bitmeden, ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz." dedi.

Kurum, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin kendilerinden istediği hizmetleri, eserleri yapma devam edeceklerini belirtti.

Hatay'a 13 bin 289 sosyal konut projesi yapılacak

Şimdiden hak sahibi olan tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında depremde evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için deprem bölgesine ayrı bir kontenjan ayırdık. Hatay'a da bu noktada 13 bin 289 sosyal konut projesi yapıyoruz. İnşallah sosyal konutlarımızla Hatay'ımızda evi olmayan vatandaşımıza, kiracı depremzede kardeşlerimize huzurlu yuvalar kazandıracağız ve tüm dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olana kadar da bu çalışmaları devam ettireceğiz. Yeni sosyal konut kampanyaları yapmaya, yine milletimizin bizden beklediği eserleri yapmaya devam edeceğimizi de buradan milletimize duyurmak istiyorum."

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
