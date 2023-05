Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kartal'da vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na bugün itibarıyla 410 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısının 73 bine ulaştığını açıkladı.

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olan Kurum, Kartal Aydos Ormanı'ndaki bir düğün salonunda, Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlarla bir araya geldiği kahvaltı programındaki konuşmasına, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak başladı.

Türkiye'nin farklı illerinden vatandaşlarla buluştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Kurum, Türkiye'nin 81 ilindeki tüm vatandaşlarla, dünyaya kardeşlik mesajı verdiklerini ve bu birliği kimsenin bozamayacağını söyledi.

Türkiye'deki kardeşliğin en güzel örneklerinden birinin, 6 Şubat depremlerinin ardından gösterildiğini belirten Kurum, "Deprem, Kahramanmaraş'ta oldu, 11 şehri sarstı ama acısını Kartal, acısını İstanbul, Türkiye hissetti." dedi.

Bakan Kurum, depremin ardından yıkılan konutların yerine yenilerinin yapılması için çalışmalara hızla başlandığını, yapımına devam eden 120 bin konutun ilk teslimine afetten 80 gün sonra başladıklarını anımsattı.

İstanbul'da hayata geçirecekleri büyük kentsel dönüşüm projesine değinen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Hedef belli, yol önümüzde. 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa yakasında olan iki rezerv alan belirledik. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul'da, riskli 1,5 milyon yapıyı, yavrularımızın istikbali için yenileyeceğiz. Tabi bu projemizin selameti için, Cumhurbaşkanımız bir de müjde vererek, 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden.' dedi. Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 410 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 73 bine ulaştı. Kartal'ımızda başvuru sayımız da şimdiden 4 bine yükselmiş durumda."

Kartal genelindeki çalışmalarla tek bir riskli yapı, bina bırakmayacaklarını aktaran Kurum, Yenimahalle, Cevizli Yakacık ve Hürriyet mahallelerinde mülkiyet problemlerini çözerek kısa sürede tapuları vereceklerini kaydetti.

"Doğu ve Güneydoğu illerindeki yatırımlar bölgeyi geleceğe taşıyacak"

Türkiye'nin doğu illerinde de büyük yatırımlara imza atıldığını ve projelerin artarak devam ettiğini anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'ımızda Sur başta olmak üzere her bir karışı yeniledik. Sosyal konuttan altyapıya, parklarından kamu binalarına kadar yüzlerce yeni eser inşa ettik. Siirt'e binlerce yeni eser kazandırıp bu güzel şehrimizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Medeniyetlerin beşiği Mardin'imizin kentsel dönüşümle tarihi dokusunu, kültürel mimarisini koruduk, korumaya devam ediyoruz. Kars ve Ağrı'da millet bahçesinden kentsel dönüşüme ve büyük hayvancılık tesislerine kadar ciddi yatırımlar yapıldı. Bitlis'te hanlar, hamamlar ve köprü restorasyonlarıyla Selçuklu mimarisi yeniden ihya edildi. Doğu ve Güneydoğu illerindeki yatırımlar bölgeyi geleceğe taşıyacak. Bu saydığım şehirlerde son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 200 milyar liralık toplam yatırım yaptık. Oradaki her vatandaşımız için. Çünkü Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Kars, Ağrı, Muş, Siirt her zaman AK davamızın, Cumhur İttifakı'mızın, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında olmuştur. Biz de onların yanında olmaya, onlara hizmet götürmeye devam edeceğiz."

Yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinin, Türkiye için çok önemli olduğuna işaret eden Bakan Kurum, "Bir tarafta, tam 650 bin konut için inşaatları 15 günde başlatanlar, İstanbul'un 39 ilçesinde mahalle mahalle İstanbul'u dirençli hale getirmeye çalışıp 6 milyon vatandaşını ev sahibi yapmış AK Parti var. Diğer tarafta, İstanbul'un deprem bütçesini 6 kat düşürüp, 5 yılda 100 bin konut sözü verip, 1500 günde 1500 konutun anahtarını teslim edemeyenler, bizim temelini attığımız metroları bitiremeyenler var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs seçimlerinde destek isteyen Bakan Kurum, Kartal'dan rekor bir oy beklediklerini dile getirdi.