Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466...
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250."
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel