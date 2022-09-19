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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: '(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

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