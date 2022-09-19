Haberler ›› Güncel ›› Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: '(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466... - Haberler

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