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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562,...

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562,...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562, toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562, toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı"

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

İklim Değişikliği Güncel Haberler

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