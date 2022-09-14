Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562,... Güncel Haberler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562, toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı" Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562, toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı" Güncel Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu İklim Değişikliği Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562,... - Haberler

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