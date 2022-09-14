Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562,...
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562, toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı"
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562, toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı"
Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel